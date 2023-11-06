Muğla ve Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi, kıyı ve hayalet ağ temizliğinde 15 tona yakın atık toplandı.

Etkinlik, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dalgıçlarının Salih Adası önlerindeki hayalet ağ temizliği ile başladı. Sualtı dronu ile tespit edilen hayalet ağlar, dalgıçlar tarafından tekneye çıkarıldı. Dalgıçlar, su üzerinde “En büyük temizlik kirletmemektir” yazılı pankart açtı. Bodrum’da olta balıkçılığı turu yapan ticari tekneler de temizlik çalışmalarına destek verdi. Salih Adası’na giden günlük tur teknelerinin kaptanları ve çalışanları ile gönüllü vatandaşlar, torbalar dolusu atık topladı. Toplanan atıklar ve hayalet ağlar, teknelerle Güvercinlik Mahallesi’nde iskelede sergilendi. Traktör tekerinden yatağa kadar tonlarca atık, geri dönüşüm merkezine götürülecek. Temizlik sonunda denize 100 bin adet çipura ve levrek yavrusu bırakıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, denizin kirletilmemesinin önemine vurgu yaparak, “Biz sürekli temizliyoruz bıkmadan usanmadan. Bu kez de 15 tona yakın bu bölgede topladık. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken il genelinde 100 ekiple bu temizlik yapıldı. En büyük temizlik kirletmemektir. Temizlik, imandan gelir. Ey insanoğlu, size miras kalan bu temiz denizleri, dereleri, toprakları, şurada teknenizi bağladığınız yerde straforunuzu ya da şişenizi bunun dibine atar mısınız? Biz sadece bu dünyada bugünlük değiliz. Bizden sonra gelecek kuşaklara da bize nasıl bırakıldıysa öyle bırakmak zorundayız” dedi.

"Her zaman bu çalışmaların yanında olacağız"

Etkinliğe destek veren iş adamı Bülent Eczacıbaşı ise temizlemenin güzel olduğunu fakat kirletmemenin daha güzel olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

“Bugünkü çalışmaya katılmak benim için çök büyük bir keyif oldu, mutluluk oldu. Nasıl bir heves ve heyecanla çalışıldığını gördüm. Bundan mutluluk duydum. Değerli il müdürümü, bu inisiyatifi aldığı için gönülden kutluyorum. Bu çalışmalara destek olmak bizim görevimiz. Her zaman bu çalışmaların yanında olacağız.”

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de denizlerin, havanın ve toprağın kirletilmemesine vurgu yaparak, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Güvercinlik Koyu’nda düzenlenen etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır, MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak ve iş adamı Bülent Eczacıbaşı ile Muğla ve Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri katıldı.