Yılda 3 buçuk milyonu yabancı olmak üzere 8 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle deniz, kum, güneş sezonu devam ediyor.

Muğla’nın Fethiye, Bodrum ve Marmaris gibi turistik ilçelerinde 25-28 derece dolayında seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistiler deniz, kum ve güneşten faydalanmayı devam ettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık ve 15 günlük hava tahmin raporlarına göre, Muğla’da hava sıcaklığı 24-28 derece arasında değişiyor.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar deniz, kum ve güneşin de tadını çıkarıyor. Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde denizde yüzen vatandaşların yanında, sahilde güneşleyen, ünlü Kadın Azmağında tekne turuna çıkan vatandaşlar, aynı zamanda Akçapınar sahilinde de rüzgar sörfü yapıyor.

Akyaka Mahallesinde tekne turlarında görevli Taşkın Akpınar, Akkaya’da yaz sezonunu devam ettiğini açıkladı. Akpınar, “Deniz ve Azmak turlarımız gün boyu hala devam ediyor. Havalar da çok güzel günlük güneşlik geçiyor. Herkes sahilde, çay bahçesinde, kafelerde. Ekim ayı hava sıcaklığı yaşanan iklim değişikliği güneşli bir Ekim ayı geçmesi bekleniyor” dedi.