Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) öncülüğünde yürütülen Deneyap Atölyeleri, gençlerin bilim ve teknoloji alanında yetkin bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Deneyap Atölyeleri, yenilikçi çözümler üretecek, teknoloji geliştirecek ve dünyaya ilham verecek genç mühendisler, teknoloji girişimcileri ve bilim insanları yetiştirmeyi hedefliyor.

Deneyap Atölyeleri, yapay zeka, robotik kodlama, siber güvenlik, nesnelerin interneti ve yenilikçi teknolojiler gibi alanlarda gençlere teorik ve uygulamalı eğitimler sunarak onların teknoloji üreten nesiller olarak yetişmesine katkı sağlıyor.

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Geleceğin şekillenmesinde söz sahibi olacak gençlerimizle, yerli ve milli teknolojiler geliştirmek için çalışıyoruz. Deneyap Atölyeleri, teknolojiye yön veren gençlerle hayat buluyor" diyerek projeye olan desteklerini vurguladı.