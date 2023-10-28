Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Muğla’da ’Cumhuriyetin Sesi’ isimli konser ve film gösterimi düzendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından ’Cumhuriyetin Sesi’ isimli konser ve Muğla Valiliği tarafından hazırlanan 100 yıllık Muğla film gösterisi gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu gecede vatandaşlar seslendirilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. İlgiyle izlenen film ise izleyenlerden tam not aldı.

Etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve vatandaşlar katıldı.