Muğla’nın Menteşe ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı, büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

Etkinlikler, Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle sabah saatlerinde başladı. Vali Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, katılımcıların bayramını kutladıktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı Vali Akbıyık gerçekleştirdi.

Vali Akbıyık Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, cumhuriyetin bağımsızlık mücadelesi sonucunda büyük bir zaferle kurulduğunu vurguladı. Vali Akbıyık, cumhuriyetin sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda ülkenin çağdaşlaşma sürecinin en önemli adımı olduğunu belirtti ve cumhuriyetin değerlerini korumanın önemine dikkat çekti. Genç nesillere de seslenen Akbıyık, “Türkiye Cumhuriyeti, milli ve manevi değerlerine bağlı genç nesillerin omuzlarında yükselecektir” dedi.

Menteşe Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Emirbeyazıt İlkokulu Halk Oyunları Ekiplerinin sunduğu Ege Yöresi gösterileri ile renklendi. Muğla Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nın gösterisi ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Tören, bando takımı eşliğinde düzenlenen resmi geçit ile devam etti. Öğrenci grupları, izciler, askeri birlikler ve kamu kuruluşlarının geçişleri, vatandaşların yoğun ilgisi ve coşkulu tezahüratları ile Cumhuriyet Meydanı’ndan yürüdü.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları’na Muğla Valisi İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazi ve şehit aileleri, oda başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.