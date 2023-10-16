Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Muğla’ya Türkiye’nin dört bir yanından 100 motorcu geldi. İki gün süreyle Muğla’da kalan motorcular, Marmaris-Datça güzergahında sürüş yaptı, Menteşe’ye gelerek şehir turu attı.

12-15 Ekim tarihleri arasında Muğla’ya gelen motorcular geceyi Marmaris’te geçirdi. İlk gün Marmaris-Datça yolunda sürüş gerçekleştiren motorcular, ikinci gün ise Menteşe’ye gelerek Oto Beyhan önünde toplandılar. Polis eskortu eşliğinde şehir turu çıkan motorculara Muğlalılar sevgi gösterisinde bulundular.

İlk kez bu kadar motoru bir arada gören Muğlalılar motorculara alkışlarla destek verdi. Oto Beyhan önünde toplanan motorculara Cumhuriyet’in 100.yılı ile ilgili özel tasarlanan tişörtler dağıtıldı. Organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı Oto Beyhan’ın sahibi Ayhan Çay ve Genel Müdürü Tufan Çay’a plaket takdim edildi.

Oto Beyhan Genel Müdürü Tufan Çay yaptığı konuşmada, “Bu yıl hem Cumhuriyetimizin, hem de BMW Motorrad’ın 100. kuruluş yıldönümü. Bu nedenle motorcuları Muğla’da ağırlamak istedik. İsteğimizi ilettik ve dernek yönetimi tarafından kabul gördü. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 100 BMW motor sürücüsünü Muğla’da en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. İlk gün Marmaris- Datça güzergahında, ikinci gün ise Menteşe ve Akyaka sokaklarında motorcularımız sürüş yaptılar. Sürüşümüz Akyaka’da öğle yemeğiyle son buldu. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.