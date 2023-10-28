Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100’ücü yılında 100’üncü yıl heykelinin açılışı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını Muğla’da farklı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, açılışını yaptığı 100’üncü yıl heykeli ile de Atatürk’ün 29 Ekim 1923’de kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını farklı etkinlikler ile kutlamaya devam ediyor. Heykel açılışında Muğla Büyükşehir Belediyesi halk oyunu ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi güzel sanatlar ekiplerinin gösterileri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi aldı.

Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ”Bugün 100’üncü yıl heykeli açılışında sizlerle beraberiz. Muğla dışında diğer 80 ilde açılış var mı bilmiyorum. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra herkes Muğla’ya geldiğinde Menteşe’ye geldiğinde girdiğinde Cumhuriyetin 100’üncü yıl heykeli ile karşılaşacaklar" dedi.

Açılışta konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Bizler bu eseri tüm Muğla’ya yapıyoruz. Muğla Menteşe il Merkezi olduğu için burada yapıyoruz, ama bu heykel sadece Menteşe’ye ait değil, bütün Muğla’ya ve ülkeye ait. Bunu gerçekleştirme fırsatını bulabildiğim için bana rastladığı için çok mutluyum ve gururluyum. Hepimize hayırlı olsun. 100 yıl önce 28 Ekim 1923 tarihinde Atamızın yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dediği günde sizler ile burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ama bu 100 yıllık yolculuk o gün verilmiş bir karar değil. Çok büyük bir projenin geçmişin birikiminin büyük bir projenin en son noktası Cumhuriyet ile ilgili ve bunu çeşitli vesileler ile çeşitli konuşmalarında Cumhuriyete doğru yürüdüğünü ve bu mücadelenin sonunda mücadeleyi kazanarak Cumhuriyeti ilan etmesi gerektiğini ve ülkenin Cumhuriyet ile yönetilmesi gerektiğini bu ülkeye bu millete Cumhuriyet yakışıyor dediğini hepimiz biliyoruz ”dedi.

Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar ile birlikte 100’üncü yıl heykelinin açılışı gerçekleştirildi.