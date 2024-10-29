Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji, 28 Ekim akşamı Menteşe Kent Meydanı’nda "Cumhuriyet’imizin 101. Yılını Birlikte Kutluyoruz" adlı bir program gerçekleştirdi.

Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut, Muğla Yatırım Birliği Başkanı Ali Özden Gürbüz, Başkan Yardımcıları Hakan İnan ve Suzan Sarısavran, Lise Müdürü Sercan Acar, Ortaokul Müdürü Kamil Bencik, İlkokul Müdürü Şevkiye Ünlüsoy Korkut, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, TEK Koleji Kurucu Şirketi Muyabir Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz bir açış konuşması yaptı. Gürbüz konuşmasında, TEK Koleji olarak Atatürk’ün izinde aydınlık yarınlara kültür, sanat, spor ve akademik başarılarla emin adımlarla yürüdüklerini vurguladı.

Müzik Öğretmeni Tuğçe Kocabıyık’ın hazırlayıp yönettiği TEK Koleji ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan Cumhuriyet Korosu’na, Müzik Öğretmeni Samet Gökçeoğlu piyanosu ile eşlik etti.

Koronun seslendirdiği muhteşem bir eser eşliğinde, Dans Öğretmeni Ersen Esmer’in hazırladığı TEK Koleji lise öğrencilerinden oluşan Cumhuriyet Valsi dans gösterisi büyük beğeni topladı.

Ardından, Sarı Zeybek Mustafa Kemal Paşa’ya ithafen ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin Zeybek gösterisi, gurur dolu bir coşku ile izlendi.

İlkokul öğrencileri Eylül Su Altaş ve Dağhan Efe Topatan’ın "Binler Yaşa Cumhuriyet" eserini solo seslendirmeleri de programa ayrı bir güzellik kattı. Sahne programının finalinde ise Cumhuriyet’in 100. Yılı için bestelenmiş "Parla" isimli eser, TEK Koleji Cumhuriyet Korosu tarafından seslendirilirken, tüm vatandaşların esere eşlik etmesi coşkuyu zirveye taşıdı.

Sahne programının bitmesinin ardından Fener Alayı ve TEK Koleji Okul Bandosu öncülüğünde kortej yürüyüşü başladı. Kortejde öğrencilerin açtığı "Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!" pankartı geceye ayrı bir anlam kattı.

Atatürk Meydanından Menteşe sokaklarına ellerinde bayraklar ve meşalelerle ilerleyen korteje, vatandaşların evlerinin balkonlarından alkışlarla destek vermesi duygu dolu anlar yaşattı.

Büyük bir katılımla gerçekleşen fener alayı, tekrar Kent Meydanı’na gelinerek son buldu.