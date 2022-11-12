12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce Depremi’nin yıl dönümünde yapılan tatbikat 81 ilde olduğu gibi Muğla’da da gerçekleştirildi.

12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce Depremi’nin yıl dönümünde yapılan tatbikat 81 ilde olduğu gibi Muğla’da da gerçekleştirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde Çök-Kapan-Tutun tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sonunda Emniyet Müdürlüğü bahçesinde AFAD, UMKE, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Kızılay ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından ekipman tanıtımı yapıldı. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından 12 Kasım’da meydana gelen Düzce Depremi’nde ve diğer depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Aynı zamanda evlerde duran vatandaşlar oldukları noktalarda Çök-Kapan-Tutun tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata Muğla Valisi Orhan Tavlı, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Muğla İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve daire müdürleri katıldı.