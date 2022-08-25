Muğla’da eğitim çağında okulu bırakma riski altındaki öğrencileri kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşımla okula adaptasyonlarını sağlamayı amaçlayan ve yenilikçi, bütünleşmiş okul-eğitim yaklaşımı oluşturmayı hedefleyen “Passion For Learning” projesinin finali yapıldı.

Muğla’da eğitim çağında okulu bırakma riski altındaki öğrencileri kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşımla okula adaptasyonlarını sağlamayı amaçlayan ve yenilikçi, bütünleşmiş okul-eğitim yaklaşımı oluşturmayı hedefleyen “Passion For Learning” projesinin finali yapıldı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu’nun da dahil olduğu Romanya, İtalya, Polonya ve Türkiye olmak üzere 4 kurum ve 4 okul ortaklığı ile 2019 Kasım ayında uygulanmaya başlanan Erasmus Plus KA201 Passion for Learning Projesinin finali Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen Konferans ile tamamlandı.

Proje ortağı ülkelerde erken okul terki taşıyan 125 öğrencinin öğrenme performansı, öğrenme motivasyonu ve etkin katılımının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı ve öğretmenler, öğrenciler, aileler ve diğer paydaşlar ile erken okul terki sorunu ile ilgili sürekli iletişim sağlayan ortak bir eğitim platformu geliştirilen proje çıktıları düzenlenen konferansta katılımcılarla paylaşıldı.

Konferansa Muğla İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ferman Akbulut, Muğla İl Milli eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Taylı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Konferansta konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel, erken okul terkini önleme projesinin öğretmenlerin kapsayıcılık yöntemlerini benimsedikleri, proje bazlı işbirlikçi bir ortamda çalıştıkları ve bunları öğretme-öğrenme etkinliklerine dahil ettikleri olumlu bir süreç olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin elde edilen kazanımlarını eğitim platformunda uyguladıkları ve dijital teknolojileri kullandıkları çok verimli çalışmaların gerçekleştiğini, bu sayede projede çalışan öğretmenlerin büyük kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.

Konferansta bir sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Aslı Taylı “Projede yapılan çalışmalar neticesinde alınan sonuçların bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde, proje süresince ve kullanım ömrünün ardından yoğun bir iletişim yayılma stratejisi uygulanarak ve eğitim kaynaklarına açık erişimin sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Konferans düzenlenen atölye çalışmaları ile sona erdi.