Muğla Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmesi için buz paten pisti, çocuk film günleri, kütüphane hizmetleri ve çeşitli atölyelerle yanlarında oluyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’da yarıyıl tatilinde çocuklar çeşitli etkinliklerle tatilin tadını çıkarıyor. 20 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili heyecanı 3 Şubat Pazartesi günü ders zili ile sona erecek. Çocukların tatil süresince verimli vakit geçirmesini amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi; Buz Paten Pisti, Çocuk Film Günleri, Çocuk Atölyeleri, Resim Atölyeleri, Felsefe Atölyeleri ve kütüphaneleriyle çocukların tatilini eğlenceli hale getiriyor.

Çocuklara Gerçek Sinema Deneyimi

Muğla’nın her ilçesinden çocukların katılabileceği ve ücretsiz olan Çocuk Film Günleri ise özellikle kırsalda daha önce sinema deneyimi olmayan çocukların hayalini gerçekleştiriyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılan etkinlikte film izlemeye gelen çocuklar önce biletlerini ardından da patlamış mısırlarını alarak gerçek bir sinema deneyimi yaşıyor. Günde yaklaşık 150 çocuğun katıldığı etkinlikte 2 ayrı film gösterimi yapılıyor. 1 Şubat’a kadar devam edecek etkinlikte 13.00 ve 16.00 saatlerinde gösterilen filmler çocuklara neşe oluyor.

Buz Paten Pisti Yarıyıl Tatilinin Sonuna Kadar Açık

Yılbaşı Festivali’nden bu yana her yaşa hizmet eden Buz Paten Pisti, özellikle ilk defa buz pateni yapan öğrencilerin gözdesi haline geldi. Kent Meydanı’nda bulunan Pist, hem profesyonel kayıcılara hem de yeni başlayanlara güvenli ve eğlenceli bir ortam sunuyor. Pist, hafta içi saat 14.00 ile 22.00, hafta sonu ise 10.00 ile 00.00’a kadar misafirlerini ağırlıyor. Buz Paten Pisti, sadece spor yapmak için değil, aynı zamanda sosyalleşmek ve yeni arkadaşlıklar kurmak için de ideal bir yer haline geldi.

Hem Eğlence Hem Bilim

Öte yandan, çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği keyifli etkinlikler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılan atölyeler aracılığıyla sunuluyor. 7-10 yaş arasıçocuklara yönelik Resim Atölyesi, onların yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedeflerken, sanatla iç içe bir ortamda kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyor. Çocuk Atölyeleri ise yine aynı yaş grubuna hitap ederek çocukların el becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve grup çalışmalarındaki uyumlarını geliştirecek etkinliklerle dikkat çekiyor.

9-12 yaş arasıçocuklara özel olarak düzenlenen Felsefe Atölyesi ise çocukların düşünce becerilerini geliştirmeyi, sorgulama alışkanlığı kazandırmayı ve farklı bakış açılarını keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu atölye, çocukların eleştirel düşünme kapasitelerini artırarak onların hem bireysel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisindeki 37 bin kitaplık kütüphaneleri ve ders çalışma alanları ile tatilde de gençlere hizmet vermeye devam ediyor. Tatilin ilk yarısında Büyükşehir kütüphanelerini 2 bin kişi ziyaret ederken 780 kitap da ödünç verildi. Ders çalışma alanları da gençler tarafından tercih ediliyor.