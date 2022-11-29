Sonbahar mevsiminde yağışın bol olduğu dönemlerde yetişen doğal mantar (Çıntar) vatandaşlar tarafından toplanmaya başladı.

Sonbahar mevsiminde yağışın bol olduğu dönemlerde yetişen doğal mantar (Çıntar) vatandaşlar tarafından toplanmaya başladı.

Sonbahar döneminde genellikle çamlık alanlarda doğal olarak yetişen Çıntar, Ege ve Akdeniz civarında dağlarda, nemli yerlerde çıkan ve yemeği yapılan doğal mantar çeşidi Çıntar, kış mevsiminin yaklaştığı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vatandaşlar tarafından ormanlık alandan toplanıyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kırsal alanda yetişen Çıntar kilosu 70 liradan alıcı buluyor. Yağışın iyi olduğu yıllarda kilosu 50 liraya kadar düşen Çıntar, Kasım ayı başında kırsal kesimdeki vatandaşlar tarafından dağlık alanlardan toplanarak pazarda kilosu 70 liradan satılıyor. Kavurması ve közde kızartması en bilinen pişirme yöntemi Çıntar bazı vatandaşlar tarafından kış döneminde yenilmek üzere derin dondurucuda da saklanıyor.