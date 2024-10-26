Muğla’nın tüm ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen ’Cuma Buluşmaları’ kapsamında çiftçilere 2024-2025 üretim sezonuyla başlayan yeni Tarımsal Üretim Planlaması ve destekleme modeli tanıtıldı. Milas Kafaca’da düzenlenen etkinliğe Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak katılırken, Ortaca Güzelyurt’ta gerçekleşen buluşmada Vali Yardımcısı Murat Kahraman da üreticilerle bir araya geldi.

Saylak ve Kahraman, yeni destekleme modelinde hayata geçirilen ’ilk’leri ve ilave destek kriterlerini çiftçilere ayrıntılı olarak anlattı. Üç yıllık planlama ile yürürlüğe giren model, 2024-2025 sezonuyla başlayarak 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde çiftçilere uzun vadeli bir destek sağlamayı hedefliyor. Vali Yardımcısı Murat Kahraman ve İl Müdürü Barış Saylak, yapılan bu saha çalışmasında yeni modelin çiftçiler için getirdiği yeniliklerin, Muğla tarımı adına önemli adımlar atılmasına imkan tanıyacağını belirterek, desteklerin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.