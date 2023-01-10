Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılında "Kitap iyileştirir" sloganıyla Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası düzenlenmeye başladı.

Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılında "Kitap iyileştirir" sloganıyla Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası düzenlenmeye başladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli personeller Sınırsızlık Meydanı’nda kurulan stantta 1 ay boyunca kitap bağışı gerçekleştirilecek.

Muğla Başsavcı vekili Ali Cenk Güzgün yaptığı konuşmada, ”Ceza infaz kurumunda ceza evinde kalan vatandaşlarımızın kitap okumalarına büyük önem veriyoruz bu amaçla Türkiye ceza infaz kurumları içerisinde kütüphaneler oluşturulmuş durumdadır kütüphanelerimizi mümkün olduğunca çeşitli kategorilerde çok sayıda kitap ile donatmak istiyoruz. Bu amaçla 2021 yılında başlatılan kampanyada 256 adet ile 376 adet arasında kitap oluşturduk ve ihtiyaç olan ceza infaz kurumlarına dağıtıldı. Bu yılda hemen senenin başlangıcında kitap iyileştirir sloganı ile yeni bir kampanya başlatıyoruz 15 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kampanyamızı Muğla Merkezde sınırsızlık meydanında kurduğumuz stantlar ile yürüteceğiz kampanyamıza tüm kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz” dedi.