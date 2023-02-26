Muğla’nın Akyaka sahilinde 15 metre çekilen deniz suyu, 20 gündür aynı seviyede duruyor.

Muğla’nın Akyaka sahilinde 15 metre çekilen deniz suyu, 20 gündür aynı seviyede duruyor.

Meteorolojik olaylar nedeniyle her yıl mevsimsel değişimlerde gel-git olaylarının en fazla yaşandığı Gökova Körfezi’nde ilk defa uzun süreli su çekilmesi yaşanıyor. 7 Şubat’ta başlayan Akyaka sahilindeki su çekilmesi bir hafta önce 50 metreye kadar ulaştı. Akyaka sahilinde deniz suyunun çekilmesinin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen 15 metrelik çekilme devam ediyor. Gel-git olaylarının son cemrenin toprağa düşmesine kadar devam edeceği açıklandı.