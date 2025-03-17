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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla çevresi kısa süreli yaşanacak fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.03.2025 (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, yükseklerinde 80-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA