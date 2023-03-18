Muğla’da ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü’ dolayısıyla düzenlenen törende Çanakkale şehitleri dualarla anıldı.

Şehitlikte düzenlenen törende şehitler büstüne çelenk sunumu yapılarak saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Günün anlam ve önemine yönelik konuşma yapan Muğla Şehit Aileleri yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, "Adını altın harflerle yazdıran 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılını kutlamış bunuyoruz. Bugünlerde tüm ülkeyi sarmış olan depremler nedeniyle etkinliklerimizi buruk yapıyoruz. Çanakkale ruhu utanç ile yaşam yerine onurla ölmeyi tercih edenlerin savaşı olmuştur Çanakkale savaşları maneviyatın maddiyatı yendiği güçlü orduların yokluk ile mücadele edenlerin karşısında aciz kaldığı 276 kg top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşıların ’ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ sözüyle vatan toprağı için çarpışmış kahramanların destanı olmuştur. Çanakkale ruhu türkülere konu olmuş on beşli gençlerin, öğretmenlerin istiklale aşık olanların ölüme koşarak gittikleri ruhun adıdır. Çanakkale ruhu atamızın kendi değimiyle 5 dakika sonra şehit düşeceğini bile bile atacak tek mermisi kalmamış iken süngüsünü takıp siperde bekleyen mehmetcik ve onun komutanlığın dünyada en büyük güçlerini dize getiren ruhtur” ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından şeref defterini imzalandı. Şehitlikteki program sonrasında şehir yeni ve eski mezarlığında bulunan Muğlalı terör şehitleri mezarları başında ziyaret edildi. Ziyarette şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla AK Parti Millet Vekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve protokol üyeleri katıldı.