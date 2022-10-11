Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 392 öğrenci ile 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı. Konservatuardan bu güne kadar 141 öğrenci mezun oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 392 öğrenci ile 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı. Konservatuardan bu güne kadar 141 öğrenci mezun oldu.

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Umuyor ve diliyorum ki sanatçıların öldürülmediği, festivallerin yasaklanmadığı, gençlerin özgürce düşünebildiği ve her türlü faaliyetini ortaya koyabildiği bir ülke haline geleceğiz. Bu amaç için kol kola hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 2022-2023 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve öğrenci velileri katıldı.

Mezunlardan 8 öğrenci konservatuvar bölümlerine yerleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Kasım 2015 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, halk müziği ve sanat müziği bölümlerinden 48 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Bu yıl Türk Halk Müziği bölümünde 44, Türk Sanat Müziği bölümünde 66, Türk Halk Dansları bölümünde 96, tiyatro bölümünde 85, bale bölümünde 57, Çocuk korosunda 44 olmak üzere toplam 392 öğrenci bulunurken, bugüne kadar konservatuardan 141 öğrenci mezun oldu. Mezun olan 8 öğrenci devlet konservatuvarı ve müzik bölümlerinin çeşitli dallarını kazandı.

Törende konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediyesinin Konservatuarı olan nadir belediyeler arasında olduğunu söyledi. Gümüş, “Türkiye’de 30 Büyükşehir belediyesi bulunuyor. Konservatuarı olan ender büyükşehir belediyesinden birisiyiz. Muğla’nın farkını, Muğla’nın sanata kültüre verdiği önemi görüyoruz. Bugün Muğla Türkiye’nin incisi ise, herkes Muğla’yı çok seviyorsa, Muğla’da çok yaşamak istiyorsa bunda yerel yöneticilerin yönetimi çok önemlidir. Bunu da başardığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gürün; “Sanat toplumsal dostluk, kardeşlik ve barışın mayasıdır”

Muğla’nın tarım, turizm ve kültür kenti olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu üçayak üzerinde Muğla’yı geleceğe taşıyacaklarını sanatın ve sanatçının destekçisi olacaklarını vurguladı. Başkan Gürün, “Muğla’mız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin sanat, mimari, müzik, halk dansları ve kültür izlerine sahip. Sanat toplumsal dostluk, kardeşlik ve barışın mayasıdır. Sanat ve bilimde geri kalmış toplumlarda kin, nefret ve şiddet artış göstermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi fikirler ve devrimler sanatla yayılır. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir. Umuyor ve diliyorum ki sanatçıların öldürülmediği, festivallerin yasaklanmadığı, gençlerin özgürce düşünebildiği ve her türlü faaliyetini ortaya koyabildiği bir ülke haline geleceğiz. Bu amaç için kol kola hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Hep birlikte güzel günlere ulaşacağız” dedi.