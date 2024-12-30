Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın himayelerinde başlatılan “Bir Kitap Bir İnsan Projesi,” dezavantajlı öğrencilerin kitaba erişimini artırmak amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

Proje, il genelindeki resmi ve özel okulların tüm kademelerinde öğrenim gören öğrencileri kapsıyor. Özellikle kitaba erişimde zorluk yaşayan dezavantajlı öğrenciler, projenin özel hedef kitlesi olarak belirlendi. Bu kapsamda, Menteşe ilçesindeki okullar ile köy okulları eşleştirildi. Bu eşleşmelerden biri olan Sabri Acarsoy İlkokulu ile Yeşilyurt İlkokulu, anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Sabri Acarsoy İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Ahmet Günay’ın öncülüğünde düzenlenen bir etkinlikte, Yeşilyurt İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Etkinlikte, okuma halkaları, yazma ve seslendirme gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Sabri Acarsoy İlkokulu öğrencileri, okullarında düzenledikleri kampanya ile topladıkları kitapları Yeşilyurt İlkokulu’na hediye ederek paylaşmanın ve eğitime katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.