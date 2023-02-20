Muğla’da polis ekiplerince durdurulan 1 otomobilde yapılan aramada, tabanca, susturucu ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla’da polis ekiplerince durdurulan 1 otomobilde yapılan aramada, tabanca, susturucu ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Çizdiği resimlerden elde edeceği geliri depremzedeler için bağışlayacak Çizdiği resimlerden elde edeceği geliri depremzedeler için bağışlayacak

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 susturucu, 5 mermi ile 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. (59) ile Ü.B (34) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.