Muğla’da bu yıl "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla düzenlenecek olan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde binlerce fidan toprakla buluşacak. Ağaçlandırma seferberliği kapsamında, Muğla’da 21, Aydın’da ise 17 olmak üzere toplam 38 farklı noktada fidan dikim etkinlikleri yapılacak.

İl merkezlerinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenecek fidan dikim törenlerine, yerel protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılacak. Tüm ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek etkinlikler, sabah 10.30’da başlayacak ve saat 11.11’de katılımcıların ilk fidanları dikmesiyle devam edecek.

Bu kapsamlı ağaçlandırma etkinliği, ülkemizin yeşil alanlarını artırma hedefiyle her yıl geniş katılımla gerçekleşen bir doğa seferberliği olarak dikkat çekiyor. Hem çevreye hem de gelecek nesillere bırakılacak yeşil bir miras oluşturmayı amaçlayan etkinlik, doğaya katkı sunmak isteyenleri fidan dikim alanlarında bir araya getirecek.