2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Ön Değerlendirme Uygulamaları Muğla’da başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Emre Çay, Muğla Bilim ve Sanat Merkezinde devam eden süreci yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Yetenekli öğrencilerin tespit edilip yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan uygulamanın başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade eden İl Müdürü Emre Çay, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Çay, uygulamanın yürütülmesinde özveriyle görev yapan öğretmenlere teşekkür ederek onların katkılarının bu süreçteki önemine dikkat çekti.

BİLSEM ön değerlendirme süreci, öğrencilerin akademik ve sanatsal yeteneklerini ortaya çıkararak onları doğru alanlara yönlendirmeyi hedefliyor. Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, sürecin hassasiyetle yürütülmesi için gerekli tüm önlemleri alarak, yetenekli öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirebilmesini sağlıyor.