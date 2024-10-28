29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Muğla’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası’na 32 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

23-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya sporcular yoğun katılım gösterdi ve maçlar büyük ilgi gördü. Turnuvada 27 Ekim’de oynanan final maçları sonunda Harun Kara şampiyon oldu. İkinci Hasan Altınbağ olurken, üçüncülüğü Mustafa Tekin ve Baha Berberoğlu paylaştı.

Turnuva sonucunda Muğla Karya Bilardo Spor Kulübü başkanı Metin Bulut yaptığı konuşmada, “Turnuvanın yapılmasında ve tesisin Muğla’ya kazandırılmasında emeği geçen başta Gençlik Spor İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş ve ekibi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yoğun ve çok güzel bir turnuva oldu. Bilardo hem zihni hem bedeni çalıştıran ülkemizde ve dünyada çok sevilen bir spor. Muğla’da Gençlik Spor Müdürlüğünün de desteğiyle bilardo sporunun özellikle gençler arasında yaygınlaşması ve gelişmesi için çalışmalarımız önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Antrenörlerimizle birlikte gençlerimizi spora yönlendirmek ve dijital bağımlılıktan kurtarmak amacıyla yeni projeler yapma hedefindeyiz” dedi.

Şampiyon sporculara ödülleri takdim edildikten sonra söz alan ve turnuvaya Göcek’ten katılan bilardo sporcusu Mustafa Tekin de “Bizler bu turnuva için Göcek’ten geldik. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. Gençlik Spor’a da tesis desteği için teşekkür ederiz. Daha nice güzel organizasyonda buluşmak üzere dereceye giren sporcularımızı kutluyorum” diye konuştu.