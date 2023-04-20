Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla tatilciler Muğla’ya gelmeye devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Muğla’ya tatilci akını başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar, Muğla’nın gözde turizm kentlerine gelmeye devam ederken Aydın-Muğla karayolunda 3 kilometre kuyruk oluştu.

Bayram nedeniyle güvenlik güçleri üst düzey önlem alırken, ilçeye giren araç sayısı 24 saat içerisinde 20 bine ulaştı. Sezon öncesine denk gelen bayram esnafa da can suyu oldu. Bayramı turizm kentlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyonlarını günler öncesinden yaptı. Muğla’ya gelmeye başlayan vatandaşlar, trafikteki hareketliliği artırdı. Son 24 saatte binlerce araç kente giriş yaparken Aydın-Muğla yönünden gelen araçlar 3 kilometre kuyruk oluşturdu. Kent girişlerinde araçlar, polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlenirken ekipler vatandaşlara emniyet kemerleri ve sehir halinde telefonla konuşmamaları hakkında uyarılarda bulunuyor.