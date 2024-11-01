Muğla’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına ‘İlk Yardım ile hayata tutunun’ mottosuyla düzenlenen ilk yardım eğitimi başarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün destekleri, Muğla Gazeteciler Cemiyeti ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile düzenlenen ‘İlk Yardım Eğitimi ve Sertifikalandırma Programı’ Bölge Müdürlüğü’nün salonunda 13 basın mensubunun katılımı ile gerçekleşti. 2 gün süren kurs Muğla İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından verildi. İlk Yardım kursunda; ‘Genel İlk Yardım Bilgileri, Hasta ve Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği, Kanamalarda İlk Yardım, Yaralanmalarda İlk Yardım, Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım, Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım, Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım, Zehirlenmelerde İlk Yardım, Hayvan Isırmalarında İlk Yardım, Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım, Boğulmalarda İlk Yardım, Hasta Yaralı Taşıma Teknikleri’ gibi konular anlatıldı. Teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda sınav yapıldı. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı ‘İlk Yardım Sertifikası’ verilecek.