Muğla’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına ‘İlk Yardım ile hayata tutunun’ mottosuyla düzenlenen ilk yardım eğitimi başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün destekleri, Muğla Gazeteciler Cemiyeti ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile düzenlenen ‘İlk Yardım Eğitimi ve Sertifikalandırma Programı’ Bölge Müdürlüğü’nün salonunda 13 basın mensubunun katılımı ile devam ediyor. 2 gün sürecek kurs Muğla İl Sağlık Müdürlüğü personelleri Sümeyye Savcı ve Ferah Özdemir tarafından veriliyor. İki grup olarak düzenlenen İlk Yardım Kursu’nun ikinci etabı Kasım Ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı ‘İlk Yardım Sertifikası’ dağıtılacak.