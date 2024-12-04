Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR), arıcılık sektörüne yönelik önemli bir iş birliğine imza attı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 35 bin Euro maliyetle Muğla’ya kazandıracağı Arı Yemi Üretim TesisiMAYBİR’in Kafaca Mahallesi’ndeki deposunda kurulacak. Tesiste üretilecek arı yemi, birlik üyesi arıcılara piyasa fiyatının altında indirimli olarak sunulacak. Proje kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sağlayacağı arı yemi makinesinin işletmesi MAYBİR tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca birlik üyelerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veli Türk, son yıllarda meydana gelen orman yangınları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle arıcıların zor günler geçirdiğine dikkat çekti. Yem desteğiyle üreticilerin ekonomik olarak rahatlayacağını ifade etti.

İmza töreninde konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, arıcılığın Muğla için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 4 bin 170 üyesi var ve bu sektörden geçimini sağlayan geniş bir nüfus bulunuyor. Saatte 100 kg üretim kapasiteli bir arı yemi tesisi kurulacak. Üreticilerimize belli bir oranda indirim sağlanacak. Üreticimizin cebinde de belli bir rakam kalmış olacak. Bu tesisle üreticilere maliyet avantajı sağlanacak ve arıcılık sektörü daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Arı yetiştiricileri birliğimiz ile bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek.Amacımız, arıcılığı desteklemek, markalaşmayı teşvik etmek ve Muğla’da arıcılık tarihini yaşatan bir müze oluşturmak. Muğla’mızda kalıcı bir şekilde arıcılığı temsil etmek istiyoruz.

Başkan Aras: “Çiftçilerin Sorunlarına Çözüm Üreteceğiz”

Başkan Aras, Muğla Planlama Ajansı’nın yaptığı araştırmada çiftçilerin yüzde 65’inin yaptığı işten memnun olmadığını ve yüzde 35’inin çiftçiliği bırakmayı düşündüğünü tespit ettiklerini belirterek: “Maliyetler arttığı için insanlar üretimden uzaklaşıyor. Ürettiğini ya satamıyor ya da zararına satıyor. Son tüketici fahiş fiyatlarla ürün alırken, üretici kazanamıyor. Bu döngüyü kırmak için Muğla’da çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Milas Süt Üreticileri Birliği’miz ile süt üreticilerine destek olacak Flake Yem Üretim Tesisi için de imzaları atarak çalışmalara başladık. Tüm üretim kooperatiflerimizi bir çatı altında topladık. 4 ilçemizde tarım marketleri açıyoruz. Çiftçi Kart uygulamasını da kısa süre içerisinde başlatarak üreticilerimizin yanında olacağız. Muğla verimli toprakları ile tarım şehri olmaya devam edecek”ifadesini kullandı.