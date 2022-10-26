Muğla’nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu madde yapma veya sağlama” suçundan aranan Ö.K. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu madde yapma veya sağlama” suçundan aranan Ö.K. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Madenler Mahallesi’nde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ö.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.K çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.