Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir araçta çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kargı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile birlikte dayısına misafirliğe giden 5 yaşındaki B.K.G.’yi yakınları araçta bıraktı. Araçta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Ağır yaralı çocuk ise ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.