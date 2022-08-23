Muğla’da okulöncesi eğitimine ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler için şube ve öğretmen belirleme kuraları çekilecek.

Muğla’da okulöncesi eğitimine ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler için şube ve öğretmen belirleme kuraları çekilecek.

Yeni eğitim öğretim yılında Muğla ili genelinde tüm resmi okullarda İlkokul 1. Sınıf, Anasınıfı, Bağımsız Anaokulu ve Uygulama anasınıflarına yeni kayıt olan öğrencilerin şube ve öğretmenleri, okullarında yapılacak "kura" yöntemi ile belirlenecek. Kuralar, her sene olduğu gibi bu yılda tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yapılacak. 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30’ da gerçekleştirilecek kura işlemi okullarda velilerin huzurunda yapılacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay imzasıyla 07 Temmuz 2022 tarihinde tüm ilçe müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda 13 ilçedeki Bağımsız Anaokulları, İlkokullar ve Uygulama Anasınıfı olan okullarımızda okula yeni başlayacak öğrencilerin şube ve öğretmenlerinin kura ile belirleneceği ve tüm hazırlıkların titizlikle yapılması istendi. Eğitimde fırsat eşitliği ve her öğrencinin eğitim öğretim hakkından eşit ölçüde yararlanabilmesi ilkesine vurgu yapılan yazıda şube belirleme sürecinde yapılacaklar ve uyulması gereken kurallar sıralandı.

Tüm ilçelerde eş zamanlı olarak 24 Ağustos tarihinde saat 10.30’ da ve şube sayısı fazla olan okullarda 14.00 ‘da şube belirleme kuraları gerçekleştirilecek. Komisyonlar marifetiyle öğrenci velilerinin önünde gerçekleştirilecek olan kura işlemi ile okula yeni başlayacak olan öğrencilerin şube ve öğretmenleri belirlenmiş olacak.

Kura ile şube belirleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde okuluna nakil olarak gelen 1. sınıf ve okulöncesi öğrencileri komisyon tarafından mevcudu en az olan şubeye yerleştirilecek, öğrenci sayısı eşit birden fazla şube var ise sadece bu şubeler için kura işlemi gerçekleştirilecek. Bu sayede okula sonradan nakil ile gelmiş olsa dahi öğrencinin diğer öğrencilerle aynı ölçüde fırsat eşitliği sağlanmış olacak.

Anasınıfı ve İlkokul 1.sınıf öğrencilerinin uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenci ve velilere şube öğretmenleri tarafından uyum eğitimi sürecinde okulun tanıtımı ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulanacak program hakkında gerekli bilgilendirme yapılacak.

Okullarda yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022’de yapılacak. Öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat 2023 arasında yarıyıl tatili yapacaklar. 17-20 Nisan 2023’de ise ikinci ara tatil yapılacak. Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde yaz tatiline girecek.