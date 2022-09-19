Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele çalışmaları başladı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele çalışmaları başladı.

Çiftçilerin korkulu rüyası olan ve portakal, mandalina, nar bahçelerinde meyveleri kurtlandırarak büyük oranda zarar veren Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele çalışmaları başladı. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sahaya inen ekipler, bahçelerde kontrollerini gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada " Akdeniz Meyve Sineği aynı zamanda karantina zararlısı olup ihracata da büyük darbe vurmaktadır. Üreticilerimizin bu zararlıya karşı etkili bitki koruma ürünleri veya tuzaklarla mutlaka mücadele etmeleri ve tuzak kullanan üreticilerimizin destek alabilmeleri için tuzak aldıkları zaman faturaları ile birlikte Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Akdeniz sineği Erginleri, genellikle ev sineğinin 3’te 2’si büyüklüğündedir. Vücudun genel rengi sarımsı kahverengidir. Kanatları geniş olup üzerinde siyah ve soluk kahverengimsi şeritler vardır. Larvası beyaz ve bacaksızdır. Zararlı kışı toprakta veya ağaç üzerinde kalan turunç meyveleri içinde geçirir. İklim koşullarına göre ilkbahar sonu, yaz başında çıkan erginler beslendikten sonra yumurtalarını olgun meyvelerin kabuğu altına bırakırlar. Açılan yumurtalardan çıkan larvalar meyvenin etli kısmı ile beslenerek olgunlaşınca kendisini toprağa atar, toprağın 2-3 cm derinliğinde pupa olur. Akdeniz Meyve sineğinin larvası ve meyvedeki zararı Akdeniz meyve sineği erginleri, turunçgiller ve nar meyvelerinin vurma olgunluğuna geldiği dönemde yumurta bıraktıkları noktalarda sarımsı lekelere, olgun meyvelere yumurta bıraktıkları noktalarda ise kahverengimsi lekelere neden olurlar. Akdeniz Meyve Sineği’nin esas zararı larvaları tarafından yapılar. Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar, bu kısımda bir yumuşama ve çöküntü meydana getirirler. Zararlı tarafından yumurta bırakılan vuruklu olan meyveler hasat zamanından önce dökülür. Bu tür meyvelerin vuruklu ve bulaşık olması ihracata engel olmakta ve malın yurt dışına çıkarılmasına izin verilmemektedir. Ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgelerinin sahil şeridi boyunca uzanan kısımlarında devamlı faaliyet göstermektedir" ifadeleri yer aldı.