AK Parti Muğla’da, Kadem Mete’nin istifasıyla boşalan İl Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti Muğla’da, Kadem Mete’nin istifasıyla boşalan İl Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti Muğla’da Kadem Mete’nin 2023 genel seçimlerinde Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmasıyla yerine gelecek isim temayül yoklamasından sonra genel merkez tarafından belirlenecek. Hızlı bir şekilde il başkanını belirlemeyi hedefleyen Muğla AK Parti’de Mete’den boşalan il başkanlığı için bugün başkanlık binasında temayül yoklaması yapıldı.

Cuma günü istifasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında herkesin aday olmaya hakkının olduğunu söyleyen Kadem Mete; “Yeni il başkanımızın seçimi için il binamızda genel merkezce belirlenen il koordinatörlerimiz tarafından temayül yoklaması yapılacaktır. 14 mayıs sürecinde listeler açıklanacak. Yani aday adayları, herkesin aday adayı olmaya hakkı var. ilçe başkanlarım, yönetim kurulu üyelerimin, partiye gönül vermiş, henüz üye olmamışların bile ‘Ben milletvekili aday adayı olmak istiyorum’ diyen herkesin aday olma hakkı var. Hiç kimse birilerine gönül koymaya hakkı yoktur. İl başkanlığına gelince ‘Bu davayı ben sırtlanırım, ben bu yükü altına girerim’ diyen her arkadaşımın da aday adayı olma hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

Temayülde oy kullanacak kişiler ise İl Asil Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Disiplin Kurulu Üyeleri, İl Demokrasi Hakem Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Asil Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Gençlik Kolları Asil Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanları, İlçe Gençlik Kolları Başkanları isimlerinden oluşurken, oy kullanacak olan kişiler, il başkanlığına istedikleri 3 ismi yazarak kapalı zarf ile sandığa atacak. Yazılan isimler, genel merkezce belirlenen il koordinatörleri tarafından AK Parti Genel Merkezi’ne götürülecek. Burada yapılacak incelemeler sonrasında 3 isim Ankara’ya çağrılarak İl Başkanlığı’na ataması yapılacak.