Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde meydana geşen depremler sonrası bölgede gönüllü olarak çalışma gerçekleştiren Adliye ve Ceza İnfaz Kurumu personellerine teşekkür belgesi verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından deprem bölgesinde görev yapan personellere teşekkür belgesi takdim edildi. Merkezi K.Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan deprem nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile Hatay il merkezinde gönüllü olarak görev alan Adliye ve Ceza İnfaz Kurumu personellerine teşekkür belgeleri Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan tarafından kendilerine teşekkür edilerek verildi.