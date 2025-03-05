Muğla’da anne ölümlerini azaltmaya yönelik en etkili programlardan biri olan Acil Obstetrik Bakım (AOB) Programı kapsamında, kamu kurumları arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı" düzenlendi.

04 Mart 2025 tarihinde Vali Yardımcısı Vekili ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Filiz Alkaç’ının yanı sıra ildeki kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Acil Obstetrik Bakım Programı, gebeliğin başlangıcından itibaren, doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün boyunca anne ve fetüs hayatını tehdit eden acil durumlarda sunulan hizmetleri kapsıyor. Program, obstetrik bakıma erişim kolaylığı sağlayarak ve hizmet kalitesini artırarak önlenebilir anne ölümlerini en aza indirmeyi hedefliyor.

Toplantıda, Acil Obstetrik Bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi, farkındalığın artırılması ve sağlık sektörü dışındaki kamu kurumları ile koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı. Yetkililer, anne sağlığına yönelik hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu kapsamda daha fazla farkındalık ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirtti.