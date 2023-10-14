Muğla’da 9. Göktepe Kültür ve Dayanışma Festivali yürüyüş ve Atatürk büstüne koyulan çelenk töreni ile başladı.

9. Göktepe Kültür ve Dayanışma Festivali’nde köylülerin açmış olduğu stantlarda yöresel ürünler sergilenirken Göktepeli kadınlar ve İzmir Karşıyaka Belediyesi halk oyunlarını sergiledi. Programda Menteşe Kültür ve Dayanışma festivaline katkı sağlayan kişilere plaket taktim edildi. Etkinlikte konuşma yapan Muğla Göktepe Dayanışma Derneği Başkanı Ali Akça, "Bizler bu festivale 2005 yılında başlamıştık. 2023 yılına kadar kesintili ya da kesintisiz bir şekilde bu festivali gerçekleştirdik. Bu festivalin amacı biz gözümüz açıkken Göktepemizin ölmesini istemiyoruz. Köylerimizin ölmesini istemiyoruz eğer bir ülke kalkınacak ise köylerden başlaması gerekiyor" dedi.

Muğla Göktepe Muhtarı İsrafil Kaçar da, "Bilindiği gibi öteden beri süre gelen şenliğimizin bu sene 9. Sunu gerçekleştirmek üzereyiz. Bu şenliğe katılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven Göktepe’nin suyu havası insanları ayrı kendine has bir yaşam kültürü olan bir mahalle olduğunu ifade ederek, "Bu güzellikler içinde Göktepemiz kendine özel bir şekilde bir şenliği var. Bugün burada toplanmamızın amacı da bu. Göktepe’nin bu güzel kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Ayrıca şenlik çerçevesinde kurulan yöresel ürünleri de tanıtımı yapılmasını sağlamakta" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban ise, "Geleneklerimizi göreneklerimizi yaşatmak doğru olarak gelecek kuşaklara aktarmak için bu tür şenlikler bir araç. Bu şenliği düzenleyen Mmuhtarımıza, dernek başkanımıza, yönetim kuruluna, Göktepeli kardeşlerimize Büyükşehir Belediyesi’nden, Menteşe Belediyesi’nden emek harcayan ve bu şenliğe katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler hiçbir zaman toprağımızı satmayalım. Topraktan elde ettiğimiz ürünümüzü satalım bu nedenle geleceğimizi daha iyi kurgularız" diye konuştu.

9. Göktepe Festivali çerçevesinde 2 gün sürecek olan festivalde yöresel sanatçı Sultan Bacı ve TRT sanatçısı Uğur Önür sahne alacak.