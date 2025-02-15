Muğla Karadenizliler Derneği tarafından geleneksel hale gelen Hamsi Şöleni’nin 7’ncisi, 21-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Menteşe Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca sürecek olan festivalde toplam 5 ton hamsi dağıtılacak.

Muğla Karadenizliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Karakaş, şölenin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında etkinlik programını açıkladı. Derneğin 2009 yılındaki gelişimini ve temel amacının Muğla ile Karadeniz kültürlerini bir arada yaşadığını ve yaşatmak olduğunu vurgulayan Karakaş, "21 Şubat 2025 Cuma Saat 11.00’de Menteşe Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanacak olan Muğla Tarhanası ile başlayıp yöresel sanatçılar ve halk oyunları gösterilerinin yapılacak. 22 Şubat 2025 Cumartesi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu Tarhana Etkinliği, Karadeniz Mıhlama İkramı, Sanatçılar İhsan Aydın ve Onay Şahin konseri son olarak da 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 11.00’de 5 ton hamsi ikramı, DALKO Başkanı Arif Yalın’ın katkılarıyla lokma etkinliği, Muğla ve Karadeniz halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek. Pazar günü akşamı saat 18.00’de Karadeniz’in güçlü sesi Resul Dindar konseri ile şölen sonlandırılacak" dedi.

Etkinlik sürecinde desteklerini esirgemeyen Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Ahmet Uzun’a teşekkür eden Karakaş, tüm Muğlalıları bu coşkulu buluşmaya davet etti.