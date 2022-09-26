Muğla Doğa Koruma ve Milli parklar il müdürlüğü doğaya yaban hayvanı kazandırmaya devam ediyor.

Muğla Doğa Koruma ve Milli parklar il müdürlüğü doğaya yaban hayvanı kazandırmaya devam ediyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan dağlara Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından 75 kınalı keklik doğaya salındı.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 2 adet sülün ve 6 adet keklik üretim istasyonunda kınalı keklik, çil keklik ve sülün üretimi yapılmakta ve İl Şube Müdürlüklerinden gelen tahsis talepleri doğrultusunda, her yıl yapılan program çerçevesinde yaban hayvanı salımları gerçekleştiriliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gaziantep Keklik Üretme İstasyonu’ndan temin edilen kınalı kekliklerin salımları Muğla Milli Parklar İl Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde yer alan Muğla İli Menteşe ilçesinde 75 kınalı keklik doğaya salındığını bildirdi"