Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas Ören Mahallesinde oturan M.Ş. isimli şahsın sahte/kaçak alkol ürettiği bilgisi alındı. M.Ş.’ye ait evde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince arama yapıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas Ören Mahallesinde oturan M.Ş. isimli şahsın sahte/kaçak alkol ürettiği bilgisi alındı. M.Ş.’ye ait evde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince arama yapıldı.
Yapılan aramada, 63 litre etil alkol, 72 litre el yapımı rakı, 2 adet 17 ml anason kiti ve 29 adet plastik alkol ölçüm aparatı ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği acıkandı.
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