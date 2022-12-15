Şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği acıkandı.

Yapılan aramada, 63 litre etil alkol, 72 litre el yapımı rakı, 2 adet 17 ml anason kiti ve 29 adet plastik alkol ölçüm aparatı ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas Ören Mahallesinde oturan M.Ş. isimli şahsın sahte/kaçak alkol ürettiği bilgisi alındı. M.Ş.’ye ait evde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince arama yapıldı.

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