Muğla’nın Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında iki düzensiz göçmen kurtarma operasyonunda 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri gece saatlerinde fiber tekne ve can salı içerisindeki geri itilen 34 düzensiz göçmeni kurtardı. Sabah saatlerinde ise yine Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında da Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 25 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.