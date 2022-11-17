Muğla’da 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 7 bin 839 Öğretmen Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na girecek.

Muğla’da 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 7 bin 839 Öğretmen Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na girecek.

Sınav Muğla İli genelinde Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas olmak üzere 6 ilçede, 32 sınav merkezi okulda gerçekleştirilecek. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre, öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Uzman öğretmenliğe, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvuru yaptı. Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvurdu. Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutuldu. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

19 Kasım 2022’de saat 10.00’da merkezî sistemle tek oturum şeklinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 81 ilde 1489 okulda olmak üzere toplam 28 bin 650 salonda gerçekleştirilecek.