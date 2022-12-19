Muğla’da evden çıkamayan özel gereksinimli 57 öğrencinin evine öğretmen gönderilerek, eğitim hizmeti evde sağlanırken, ayrıca hastanelerde yatan öğrenciler için de hastanede eğitim imkanı veriliyor.

Muğla’da evden çıkamayan özel gereksinimli 57 öğrencinin evine öğretmen gönderilerek, eğitim hizmeti evde sağlanırken, ayrıca hastanelerde yatan öğrenciler için de hastanede eğitim imkanı veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bedensel engeli sebebiyle evinden çıkamayacak durumda olan özel gereksinimli çocuklar için evde eğitim hizmeti alabilme imkanını sunulduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, "Eğitimde kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkelerini merkeze alan bu uygulama ile özel gereksinimli çocuklarımızın eşit şartlarda eğitimden faydalanmaları sağlanırken, ailelerimizi de çocuklarının eğitime erişimlerinin sağlanması noktasında rahatlatmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynaştırma-bütünleştirmeyle yoluyla eğitime öncelik veriliyor

Kapsayıcı eğitimin ailenin sosyoekonomik durumu ya da çocuklarımızın herhangi bir engel durumuna bakmaksızın herkesin eşit bir şekilde eğitim hizmetinden yararlanması olduğunu ifade eden İl Müdürü Çay, "Özel eğitim gereksinimli öğrencilerimiz için öncelikli olarak okullarında kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla eğitim sürecinin yürütülmesine önem veriyoruz. Kaynaştırma ve bütünleştirme imkanı olmama durumunda ise öğrencilerimizi özel eğitim uygulama okullarımız ve özel eğitim meslek okullarımıza kaydediyoruz. Evinden çıkması riskli olduğu için ya da hiçbir koşulda evinden çıkamayan özel gereksinimli çocuklarımız için evde eğitim imkanı sağlanarak eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Evde Eğitim Uygulaması için kolaylık sağlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayıp evde eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir madde, düzenlemeye eklendi. "En az biri, ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından" düzenlenmiş sağlık kurulu raporu yerine sadece sağlık kurulu raporu alan öğrenciler, evde eğitim hizmeti alabilecek.