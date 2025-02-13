Muğla Valisi İdris Akbıyık, il genelinde gerçekleştirilen otel ve tesis denetimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 508 otel ve tesisin denetlendiğini, eksiklikleri bulunan 98 tesisin geçici olarak kapatıldığını, 154 tesis için ise kapatma işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Valilik 75. Yıl Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akbıyık, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, Muğla’daki güvenlik ve denetim faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

"İzinsiz faaliyet gösteren otel ve tesisler için kapsamlı denetimler yapıldı"

Muğla’da konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Vali Akbıyık, Valilik koordinesinde oluşturulan denetim komisyonlarının işletme belgeleri olmayan veya güvenlik açısından eksikleri bulunan otel ve tesisleri incelediğini vurguladı. 98 otel ve tesisin eksiklikleri giderilene kadar kapatıldığını, 154 tesis için ise kapatma sürecinin devam ettiğini açıklayan Vali Akbıyık, bu denetimlerin Jandarma, Emniyet, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve belediyeler iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade etti.

"Deprem ve tsunami riskine karşı önlemler görüşüldü"

Vali Akbıyık, 28 Ocak 2025’ten bu yana Ege Denizi’ndeki Santorini Adası civarında meydana gelen sismik hareketlilik hakkında da bilgilendirme yaptı. Muğla kıyıları için muhtemel deprem ve tsunami riskine karşı alınacak önlemler konusunda uzman bilim insanları ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla kapsamlı bir toplantı yapıldığını belirtti.

Vali Akbıyık, vatandaşları sosyal medyada yayılan dezenformasyonlara karşı uyararak, yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Muğla’nın turizmde cazibe merkezi olduğunu belirten Vali Akbıyık, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi suçlarla mücadelenin kesintisiz sürdüğünü söyledi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin il genelinde siber suçlar, tarihi eser kaçakçılığı, ruhsatsız silah operasyonları ve trafik güvenliği konularında aktif çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Vali Akbıyık, özellikle okul çevrelerinde ve spor etkinliklerinde güvenliği artırmaya yönelik önlemler alındığını da sözlerine ekledi. Denetimlerin devam edeceğini belirten Vali Akbıyık, Muğla’da huzur ve güvenin sağlanması için tüm birimlerin 7/24 çalıştığını ifade etti.