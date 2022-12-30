Muğla Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri tarafından eş zamanlı yapılan uygulamalarda 478 iş yeri denetlendi.

Muğla Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri tarafından eş zamanlı yapılan uygulamalarda 478 iş yeri denetlendi.

Muğla’nın 13 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen faaliyetlerde 478 iş yerinde denetleme yapıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; ” Yeni yıl öncesinde gıda tüketiminin yoğun olduğu bu hafta denetimlerimizi arttırdık. Gıda güvenliğinizi sağlamak adına 13 ilçemizde eş zamanlı olarak başlattığımız denetimlerde sadece bu hafta bugün itibari ile 478 denetim gerçekleştirdik. Denetimlerimiz gıda güvenliğinizi sağlamak adına devam edecek. İhbarlarınızı Alo 174 ihbar hattına veya 0 501 174 0 174 hattına yapabilirsiniz “ifadesi kullanıldı.