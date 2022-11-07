Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelinde düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Yarışması’nın ödül töreni gerçekleşirken, 445 proje arasından 38’i ödül almaya hak kazandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelinde düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Yarışması’nın ödül töreni gerçekleşirken, 445 proje arasından 38’i ödül almaya hak kazandı.

2021/2022 eğitim öğretim yılında iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen Eğitimde İyi Örnekler Yarışması’nda, 445 proje arasından dereceye giren 38 projenin sahiplerine, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ödül töreninde açılış konuşması gerçekleştiren Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Eğitimde İyi Örnekler Yarışması’na 445 proje başvurusu yapıldığını ve bir önceki yıla göre iki kat artış olduğunu belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Öğretmenlerimizin yenilikçi uygulamalar geliştirmelerine teşvik eden Eğitimde İyi Örnekler Yarışması ile diyalog, paylaşım ve karşılıklı öğrenme olanaklarını çeşitlendirmeyi ve kaliteli eğitim ortamları oluşturmayı hedefliyoruz. Eğitime alternatif bir bakış açısı getiren, eğitimi geliştirmeye gönüllü ve kararlı eğitimcilerimizle çok yol kat edeceğimize inanıyoruz. Eğitimde iyi örnekler de, bu vizyona sahip eğitimcilerimizle ortaya çıkacaktır." diyerek özverili çalışmalar sergileyen okul yöneticisi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerince icra edilen müzik dinletisinin ardından Menteşe Şemsiana Anaokulu öğrencilerinin gösterileri yer aldı.

Ardından 11 farklı kategoride (Üretim Odaklı İnovatif Düşünce ve Uygulama, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sürdürülebilir Çevre ve Sağlıklı Yaşam, Kültür ve Sanat, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Hayat Boyu Öğrenme, Etkin Öğretim, Eğitime Erişim, Değerler Eğitimi, Kapalı Köy Okullarının Etkin Kullanımı, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Uygulamaları) yapılan değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan 38 projenin mimarı öğretmenlere ve okul yöneticilerine ödül ve belgeleri, salondaki il protokolü tarafından takdim edildi.

Fuaye alanında, dereceye giren projelerin sergilendiği stantların protokol ve davetliler tarafından gezilmesi ile program son buldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu’nda gerçekleştirilen törene; Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, il-ilçe yöneticileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.