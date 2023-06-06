Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe İlçe Müftülüğü Bayır 4-6 Yaş Kur’an Kursu 10. Yıl Etkinliği coşkulu bir şekilde kutlandı.

Bayır Mahallesi Kur’an Kursu 4-6 yaş öğrencilerinin, Kur’an kursu öğreticileri Ümmügülsüm Kavgacı ve Hayrunnisa Şeymanur Mat Kaplan eşliğinde sergiledikleri programa veliler de büyük ilgi gösterdi. Bayır Mahalle Camii’nde gerçekleştirilen programda öğrenciler bir yıl boyunca ezberledikleri dua ve sureler, hadis ve şiirleri okudu. Öğrencilerin ilahi gösterileri katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, “Bir yıl boyunca Kur’an Kursunda eğitim gören ve gösteri düzenleyen öğrenci ve hocalarını tebrik eder. Öğrencilerin kursa katılmasına vesile olan velilere teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Mutlulukları gözlerinden okunan 26 öğrenciye Müftü Çapçı ve Müftü Yardımcısı Özbakış tarafından madalya verildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Kutlamaya Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Eşi Hilal Çapçı ve Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış ile Şube Müdürü Erol Gökboğa da katıldı.