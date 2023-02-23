Muğla Valisi Orhan Tavlı depremden etkilenen ve Muğla’da misafir edilen depremzede sayısının 39 bin kişi olduğunu açıkladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı depremden etkilenen ve Muğla’da misafir edilen depremzede sayısının 39 bin kişi olduğunu açıkladı.

Vali Orhan Tavlı, “Bu zorlu süreçte süratle ihtiyaçları gidermeye, yaraları sarmaya çalışacağız. Gün birlik günü, gün beraberlik günü ve gün bir birimizin elinden tutma ve beraberce doğrulma günü. Rabbim, dirlik ve düzenimize, devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Depremden etkilenen bölgeden tahliye edilerek 5 bin 200’ü Menteşede olmak üzere toplamda yaklaşık 39 bin depremzede vatandaşın Muğla’da misafir edildiğini belirten Vali Orhan Tavlı devletin tüm imkânlarıyla vatandaşının yanında ve hizmetinde olduğunu söyledi.