Evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kontrolünde de teknolojik uygulamalarla çeşitli sorunların önüne geçilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile Özel veterinerler tarafından sahipli kedi ve köpeklere takılan mikroçip uygulaması 31 Aralık tarihinde sona erecek.

Evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kontrolünde de teknolojik uygulamalarla çeşitli sorunların önüne geçilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile Özel veterinerler tarafından sahipli kedi ve köpeklere takılan mikroçip uygulaması 31 Aralık tarihinde sona erecek.

Hayvanları koruma kanunu çerçevesinde evlerinde, bahçelerinde, özel mülklerinin sınırları içinde kedi ve köpekleri ile birlikte yaşayan vatandaşların hayvanlarını kimliklendirmesi için başlatılan çalışmada Muğla genelinde 29 Aralık tarihi itibari ile kedi ve köpeklere 37 bin 219 mikroçip takıldı.

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olurken, bugüne kadar ev hayvanlarını kayıt altına aldırmamış olanlar için yasada son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra sahiplenilen her hayvan da mutlaka mikroçiplenerek kayıt altına alınacak.

Hayvanların kayıt altına alınması ile hayvanların haklarının korunması ve sokağa terk edilme oranlarının düşmesi hedefleniyor. Kedi ve köpek sahibi vatandaşlar sahibi oldukları hayvanların kimliklendirilmesi amacıyla İl/İlçe Tarım Müdürlükleri ile serbest veteriner hekimlere başvurarak hem hayvanların aşılarını, hem de mikroçip taktırabiliyor.

31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek sahipli ev hayvanlarına mikroçip uygulamasında eğer Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından süre uzatımı yapılmazsa, ev hayvanını mikroçiple kayıt altına aldırmayan kişilere Hayvanları Koruma Kanunu gereğince hayvan başına idari para cezası uygulanacak.