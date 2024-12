Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından sokak köpeği ile çektirdiği fotoğrafını paylaşarak yaptığı paylaşımında ‘Can dostlarımız bize emanet’ dedi.

Başkan Aras paylaşımında Muğla’da hayvan geçici barınak ve bakımevinden bugüne kadar 3 bin 480 can dostun sahiplendirildiğini belirtti. Başkan Aras, “Can dostlarımızın Muğla’mızda huzur ve güven içinde yaşaması için çalışmaya devam ediyoruz. Bakımevimizde dostlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyor, tedavilerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 24 bin 924 kısırlaştırma, 53 bin 586 tedavi ve 2 bin 324 cerrahi operasyon gerçekleştirdik. Ayrıca 3 bin 480 dostumuzu sahiplendirerek sıcak birer yuva ile buluşturduk. Biz ‘Satın Alma Sahiplen’ diyoruz. Siz de bakımevimizden bir patili dostumuza yuvanızı açarak bir cana umut olabilirsiniz. Muğla, can dostlarımızla birlikte daha güzel” dedi.