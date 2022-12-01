Muğla’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 25 bin 285 öğrenci taşımalı eğitimden faydalanırken, ortaöğretimde 2 bin 743 öğrenci pansiyon hizmetinden yararlanıyor. Taşımalı eğitim ve pansiyonlardan faydalanan 28 bin 53 öğrenciye ücretsiz yemek desteği de sunuluyor.

Muğla’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 25 bin 285 öğrenci taşımalı eğitimden faydalanırken, ortaöğretimde 2 bin 743 öğrenci pansiyon hizmetinden yararlanıyor. Taşımalı eğitim ve pansiyonlardan faydalanan 28 bin 53 öğrenciye ücretsiz yemek desteği de sunuluyor.

Eğitimde fırsat eşitliği güçlendiriliyor

Muğla’da, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden, taşımalı eğitimdeki, pansiyonlardaki, okul öncesindeki ve özel eğitimdeki öğrenciler faydalanıyor. Muğla genelinde ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim olmak üzere 25 bin 285 öğrenci taşımalı eğitimden istifade ederken, aynı zamanda ücretsiz yemek imkânından da yararlanıyor. Pansiyonda kalan 2 bin 743 ortaöğretim öğrencisine de günde üç öğün ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Okul öncesi eğitimde pilot uygulamalar başladı

Bakanlığın son bir yılda okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklanmasıyla, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde taşımalı eğitim vermeye başlayan pilot uygulama konumundaki 25 anaokulu öğrencisi de ücretsiz yemek imkânından faydalanıyor. Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemeği özellikle okul öncesi eğitim kademesinde yaygınlaştırmayı hedeflemesiyle, bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

“Öğrencilerimizi sosyal politikalarla destekliyoruz”

Eşit, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitimin gerçekleşmesi adına eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Bakanlığımız sürdürülebilir bir gelecek için eğitimde fırsat eşitliğine öncelik veriyor ve bu bağlamda eğitimin her kademesindeki öğrencilerimiz sosyal politikalarla desteklenmeye devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 1 milyon 517 bin 360 ders kitabı, 908 bin 561 yardımcı kaynak kitap ile 178 bin 368 çalışma defteri ilimizdeki öğrencilerimize ücretsiz verildi. 3 bin 146 öğrencimiz burs imkânından faydalanırken 28 bin 53 öğrencimiz ise ücretsiz yemek imkânından yararlanıyor. Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda, 2023 yılında okul öncesine ağırlık vererek ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayımızı daha da artıracağız” dedi.