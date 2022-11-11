Muğla’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Düzeyin mevkiinde program düzenlendi.

Muğla’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Düzeyin mevkiinde program düzenlendi.

Muğla’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Muğla’nın 13 ilçesinde toplam 253 bin fidan toprakla buluştu.

Programda 253 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getiren Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak,” Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye yüz yılına nefes temalı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle düzenlediğimiz bu etkinlik dünyadaki küresel ısınmanın olumsuz etkilerin artmasıyla daha da önem kazanmaktadır. Amacımız ülkemizde ağaç sevgisini geliştirmek toplumun tüm kesimlerinde çevreye olan duyarlılığını katkı sağlamak geleceğe nefes olmak, Türkiye yoluna nefes olmaktır. Bugün ilimiz genelinde ve burada tüm ilçelerimiz ile birlikte 253 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Son yıllarda yaşanan küresel ve iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarında büyük artış gözlemlenmektedir. 2021 yılının en yoğun orman yangınları maalesef ilimizde yaşadık. 2021 yılında çıkan orman yangınlarında toplam 61 hektar alan etkilenmiş olup 52 bin hektarlık alan zarar görmüştür. Bu alanlar içerisinde yanmış olan alanların üretim çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladık. Bu alanlarda yeniden orman kurmak yeniden yeşertmek için hızlı bir şekilde proje çalışmalarımız ile tohum ekimi yöntemi ile yapılacak doğal gençleştirme fidan dikimi ile yapılacak ağaçlandırma alanları belirledik” dedi.

"52 bin hektar alan yangınlardan zarar gördü"

Muğla’da 29 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan orman yangınlarında toplam 52 bin hektar alanın zarar gördüğünü dile getiren Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, ” Muğla’mız 1 milyon 156 bin 983 hektar ormanlık alana sahiptir. Bu ormanların tamamı yangınlara birinci derece hassas ormanlardır. Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz orman yangınlarına karşı hem havadan hem karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele etmektedir. Yangınlarla mücadelede 1379 işçi, 96 arazöz, 34 su tankeri, 133 ilk müdahale aracı, 14 dozer, 14 greyder ve 7 treyler kara gücünü oluşturuyor. Muğla’mızda konuşlanan 9 su atma özelliği taşıyan helikopter, 6 uçak ile yangınlarla mücadelede hava gücünü oluşturuyor. Muğla’mızda 29 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan orman yangınlarında toplam 52 bin hektar alan zarar gördü. 2021 ve 2022 yılında Muğla’mızda yanan sahalara Kızılçam, Karaservi, Harnup, Akasya, Erguvan, Defne, Zakkum olmak üzere toplam 3 milyon adet fidan dikildi. Gelecek yıl sonuna kadar yeryüzü cenneti Muğla’mızda yanan alanlara 5 milyon fidan dikimi hedefleniyor. Son 2 yılda Muğla’mızda meydana gelen yangınlarda hasar gören alanlara toplam 215 ton tohum atıldı. Ormanlarımız gelecek nesle bırakacağımız en büyük mirasımızdır. Ve bu mirası gelecek nesle aktarmak için Orman Genel Müdürlüğü canla başla mücadele edip şehitler vermektedir. Bu vesile ile şehitlerimizi saygı ile anıyor Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

"Son yirmi yılda 202 milyon 968 bin fidanı toprakla buluşturduk"

Muğla’da son yirmi yılda 202 milyon 968 bin fidanı toprakla buluşturduklarını dile getiren Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Muhteşem doğasıyla, iklimiyle yeryüzü cenneti olarak bilinen yüzde 68’i ormanlarla kaplı olan Muğla’mızda ağaç ve orman sevgisini geliştirerek gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesini sağlamak daha yeşil bir Muğla, daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir dünya için Muğla’da son yirmi yılda 202 milyon 968 bin fidanı toprakla buluşturduk. Muğlamızda meydana gelen yangınlarda hasar gören orman alanlarının rehabilitasyonu ve ağaçlandırılmasında son iki yılda ilimizde toplam 215 ton tohum toprakla buluşturuldu. Ayrıca bu sahalara Kızılçam, Karaservi, Harnup, Akasya, Erguvan, Defne, Zakkum olmak üzere toplam 3 milyon adet fidan dikimi yapıldı. Gelecek yıl sonuna kadar 5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ormansız bir yurt, vatan değildir” sözünden hareketle yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğinde, ormanlarımızı yangınlardan zarar gören bölgelerimizi tekrardan yeşillendirelim. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, “Türkiye Yüzyılına Nefes” seferberliğiyle toprakla buluşturacağımız fidanlar, Türkiye Yüzyılı’nda bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacaktır. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde daha yeşil bir Muğla, daha yeşil bir Türkiye için ellerimiz toprağa değsin yarınlarımız yeşersin. “Türkiye Yüzyılına Nefes” mottosuyla diktiğimiz fidanlarımızın ağaca, ağaçlarımızın ormana dönmesini diliyor, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzü kutluyorum. Bu alanın dikime hazırlanmasında ve fidanların dikiminde emeği geçen, katkısı olan özellikle de davete icabet ederek, ağaç sevgisini bir seferberlik haline dönüştüren bir fidan dikimini bir millet meselesi olarak gören Geçmişten gelen gücümüzle, Anadolu’ya yayılan köklerimizle, dünden bugüne, bugünden geleceğe Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına nefes olan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Baro Başkanı Av. Levent Akgün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.